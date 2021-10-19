Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подозреваемую в убийстве ребенка в Вологде нашли в поезде в Карелии

Анна Назайкина
10:31 19.10.2021
Ранее тело девятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой.
© Видео: СК РФ © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде обнаружили после отравления неизвестными препаратами в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Мурманск. Ее сняли с поезда медицинские работники в Республике Карелия. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Ее сняли с поезда медики, которых вызвала поездная бригада. Она сейчас в больнице... Сняли с поезда женщину в Карелии, поезд Санкт-Петербург - Мурманск. Он не идет через Вологду. Задержали ее в Беломорске в Карелии. Выясняется, как она попала на этот поезд и где села на него, с какой целью», - говорится в сообщении.

Ранее тело девятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире злоумышленницы. Дверь пришлось вскрывать при помощи сотрудников МЧС и специального оборудования.

В ходе допроса женщины следователями будут установлены все обстоятельства трагедии и мотивы подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления.

По данным следствия, девочка ушла из дома 16 октября около 10 утра. Тревогу об исчезновении ребенка забили лишь в обед следующего дня, поскольку мать все это время думала, что ее дочь находится у бабушки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.