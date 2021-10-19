Подозреваемую в убийстве ребенка в Вологде нашли в поезде в Карелии

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде обнаружили после отравления неизвестными препаратами в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Мурманск. Ее сняли с поезда медицинские работники в Республике Карелия. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Ее сняли с поезда медики, которых вызвала поездная бригада. Она сейчас в больнице... Сняли с поезда женщину в Карелии, поезд Санкт-Петербург - Мурманск. Он не идет через Вологду. Задержали ее в Беломорске в Карелии. Выясняется, как она попала на этот поезд и где села на него, с какой целью», - говорится в сообщении.

Ранее тело девятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире злоумышленницы. Дверь пришлось вскрывать при помощи сотрудников МЧС и специального оборудования.

В ходе допроса женщины следователями будут установлены все обстоятельства трагедии и мотивы подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления.

По данным следствия, девочка ушла из дома 16 октября около 10 утра. Тревогу об исчезновении ребенка забили лишь в обед следующего дня, поскольку мать все это время думала, что ее дочь находится у бабушки.