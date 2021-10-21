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Останки средневекового хипстера нашли в Германии

Светлана Иванова
10:42 21.10.2021
Археологи считают, что средневековый мужчина был богатым и важным. Он укладывал замысловатым гребнем из слоновой кости волосы и бороду.
Останки средневекового хипстера нашли в Германии
© Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
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Останки богатого воина нашли недалеко от города Нёрдлинген в Баварии (Германия). Мужчину похоронили в этих землях полторы тысячи лет назад вместе с лошадью, оружием, ножницами и замысловатым гребнем из слоновой кости. Как сообщает британская газета Daily Mail, воину было от 40 до 50 лет, когда он умер. Раскопки проводили ученые из Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD).

Археологи, обнаружившие могилу, датированную VI веком нашей эры, обратили внимание на гребень с мелкими зубьями. На расческе были вырезаны изображения животных, которые напомнили ученым газелей.

Гребень представляет собой предмет роскоши того времени. Археологи считают, что средневековый мужчина, вероятно, был богатым и важным. Он укладывал гребнем волосы и бороду и мог сойти за хипстера полторы тысячи лет назад.

Также в районе раскопок были обнаружены останки женщины, которой на момент смерти было от 30 до 40 лет. В могиле также нашли ценные предметы, включая украшения, ткацкий меч, консервированные яйца и красную керамическую чашу в средиземноморском стиле. Предположительно, артефакт, на котором изображен крест, а по краям вырезаны символы, изготовили в Северной Африке, на территории современного Туниса.

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