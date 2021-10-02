В стране и мире СК опубликовал снимки из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа Егор Левин В настоящий момент следователи и эксперты производят осмотр места происшествия и устанавливают причины произошедшего. © Фото: СК РФ Читайте нас на: СУ СК РФ по Нижегородской области опубликовало фото квартиры в Нижнем Новгороде, в которой произошел взрыв газа. На кадрах показан полностью разрушенный интерьер и внешняя стена комнаты. © СК РФ Следователи управления возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ч.1 статьи 238 Уголовного кодекса России. Хлопок газа произошел в квартире на 9 этаже дома на улице Гайдара. В результате этого жилое помещение получило значительные повреждения, а также пострадали жильцы - мужчина и женщина ориентировочно 50-летнего возраста. Они доставлены в Приволжский исследовательский университет. © СК РФ В настоящий момент следователи и эксперты производят осмотр места происшествия и устанавливают причины произошедшего. Расследование продолжается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика