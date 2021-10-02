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СК опубликовал снимки из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа

Егор Левин
09:35 02.10.2021
В настоящий момент следователи и эксперты производят осмотр места происшествия и устанавливают причины произошедшего.
СК опубликовал снимки из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
© Фото: СК РФ
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СУ СК РФ по Нижегородской области опубликовало фото квартиры в Нижнем Новгороде, в которой произошел взрыв газа. На кадрах показан полностью разрушенный интерьер и внешняя стена комнаты.

© СК РФ

Следователи управления возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ч.1 статьи 238 Уголовного кодекса России. Хлопок газа произошел в квартире на 9 этаже дома на улице Гайдара. В результате этого жилое помещение получило значительные повреждения, а также пострадали жильцы - мужчина и женщина ориентировочно 50-летнего возраста. Они доставлены в Приволжский исследовательский университет.

© СК РФ

В настоящий момент следователи и эксперты производят осмотр места происшествия и устанавливают причины произошедшего. Расследование продолжается.

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