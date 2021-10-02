СК опубликовал снимки из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
В настоящий момент следователи и эксперты производят осмотр места происшествия и устанавливают причины произошедшего.
© Фото: СК РФ
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СК опубликовал снимки из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
В настоящий момент следователи и эксперты производят осмотр места происшествия и устанавливают причины произошедшего.
© Фото: СК РФ
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