Вопросы истории РФ проверит на причастность к геноциду народов СССР проживающих в других странах солдат Вермахта Иван Линдеманн Представитель Генпрокуратуры сообщил, что несколько стран предоставили по запросу ведомства необходимую для этого информацию. © Фото: Иван Шагин, РИА Новости Читайте нас на: Генеральная прокуратура России проверит бывших военнослужащих нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Он уточнил, что речь идет о солдатах Вермахта, проживающих в других странах. «Документирование фактов преднамеренного уничтожения мирного советского населения осуществляется путем выявления архивных материалов в федеральных, региональных и муниципальных архивах, а также фиксации свидетельств очевидцев преступлений», - сказал Иванов РИА Новости. Ранее стало известно, что в России подготовили законопроект, который нормативно закрепляет понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Пятого октября в Генпрокуратуре сообщили, что зверства нацистов в Псковской области официально признаны геноцидом. На территории региона во время оккупации в 1941-1944 годах немецко-фашистские захватчики и их пособники расстреляли свыше 75 тысяч мирных советских граждан. Были убиты 1 400 детей, погибли более 370 тысяч военнопленных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика