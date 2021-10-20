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РФ проверит на причастность к геноциду народов СССР проживающих в других странах солдат Вермахта

Иван Линдеманн
07:38 20.10.2021
Представитель Генпрокуратуры сообщил, что несколько стран предоставили по запросу ведомства необходимую для этого информацию.
РФ проверит на причастность к геноциду народов СССР проживающих в других странах солдат Вермахта
© Фото: Иван Шагин, РИА Новости
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Генеральная прокуратура России проверит бывших военнослужащих нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Он уточнил, что речь идет о солдатах Вермахта, проживающих в других странах.

«Документирование фактов преднамеренного уничтожения мирного советского населения осуществляется путем выявления архивных материалов в федеральных, региональных и муниципальных архивах, а также фиксации свидетельств очевидцев преступлений», - сказал Иванов РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России подготовили законопроект, который нормативно закрепляет понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза».

Пятого октября в Генпрокуратуре сообщили, что зверства нацистов в Псковской области официально признаны геноцидом. На территории региона во время оккупации в 1941-1944 годах немецко-фашистские захватчики и их пособники расстреляли свыше 75 тысяч мирных советских граждан. Были убиты 1 400 детей, погибли более 370 тысяч военнопленных.

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