Путин о нацизме: такого жестокого геноцида не знала история

Президент России Владимир Путин выступил с речью после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Российский лидер отметил, что день начала Великой Отечественной войны по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений.

«Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы», - заявил глава государства.

22 июня 1941 года является одной из самых трагических дат в истории России. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР.