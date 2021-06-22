Путин о нацизме: такого жестокого геноцида не знала история
Глава России Владимир Путин заявил, что 22 июня по-прежнему отзывается скорбью в сердцах всех поколений.
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Президент России Владимир Путин выступил с речью после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Российский лидер отметил, что день начала Великой Отечественной войны по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений.
«Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы», - заявил глава государства.
22 июня 1941 года является одной из самых трагических дат в истории России. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР.