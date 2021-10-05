Зверства нацистов в Псковской области официально объявили геноцидом

Решение Псковского областного суда, удовлетворившего заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза в регионе, во вторник, 5 октября, в законную силу вступило. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Ведомство подчеркнуло, что на территории нынешней Псковской области во время оккупации в 1941-1944 годах немецко-фашистскими захватчики и их пособники расстреляли свыше 75 тысяч мирных советских граждан. Были убиты 1400 детей, погибли более 370 тысяч военнопленных.

Ранее в регионе обнаружили массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен ВОВ, а также архивные документы. Прокуратура обратилась в суд в Псковской области, чтобы зверства нацистов признали военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Судебная инстанция поддержала решение прокуратуры 27 августа 2021 года.