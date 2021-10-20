Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Эксперт объяснил необходимость тестирования на коронавирус в школах

Ян Брацкий
06:16 20.10.2021
С начала пандемии коронавируса только в Москве заразились более 180 тысяч детей, в последние месяцы статистика по заболеваемости среди них выросла в 2,5 раза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vit Cerny, CTK, Globallookpress
Читайте нас на:

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции близка к критической. Таковы оценки медиков. Цифры смертности от COVID-19 в России превысили количество смертей от онкологических заболеваний. Но даже на фоне этих цифр находятся те, кто не желает прививаться, носить маски и соблюдать простые правила социального дистанцирования.

Тем временем, в Москве с начала пандемии заболели более 180 тысяч детей. За последние месяцы статистика по заболеваемости среди них выросла в 2,5 раза. Нужно ли тестировать школьников и почему в России «буксует» прививочная кампания? Об этом рассказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов, который стал гостем программы «Между тем».

«Это не дешевое удовольствие, но абсолютно нужное. Один из критериев для снятия ограничений - охват тестируемых. Необходимо разрывать цепочки, выявлять инфицированных. В школах, несмотря на все принятые меры, коллектив минимум 30 детей. У них у всех есть родители, они встречаются дома, потом посещают свои коллективы. Необходимо разрывать цепочки. Маски и дистанция из той же серии», - заявил Горелов.

Как правило, дети болеют коронавирусом бессимптомно, но могут заражать окружающих. Сегодня любой житель Москвы может сделать бесплатный тест. А еще он может привиться и обезопасить себя от тяжелых осложнений в случае болезни, считает гость «Звезды».

По числу сделанных прививок сегодня лидирует Китай - страна, с которой пандемия началась. Япония, Южная Корея, Франция - все они в авангарде борьбы с инфекцией. В России ситуация иная, считает Горелов.

«Отсутствие дисциплины. В той же Южной Корее население настолько доверяет медикам, что им скажи руки мыть по 20 минут - они будут это делать. В Китае есть подобие ковид-паспортов, обязательные тесты. Все это не вызывает сомнений. Если бы мы были такими же дисциплинированными, можно было бы давно снять маски», - уверен заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости принятия новых немедицинских мер по борьбе с коронавирусом в ряде регионов для снижения заболеваемости. По словам главы Минздрава, принятые губернаторами на этой неделе и в конце предыдущей меры позволили замедлить распространение инфекции.

Сейчас рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается во всех возрастных группах. Наибольший прирост заметен среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.