Эксперт объяснил необходимость тестирования на коронавирус в школах

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции близка к критической. Таковы оценки медиков. Цифры смертности от COVID-19 в России превысили количество смертей от онкологических заболеваний. Но даже на фоне этих цифр находятся те, кто не желает прививаться, носить маски и соблюдать простые правила социального дистанцирования.

Тем временем, в Москве с начала пандемии заболели более 180 тысяч детей. За последние месяцы статистика по заболеваемости среди них выросла в 2,5 раза. Нужно ли тестировать школьников и почему в России «буксует» прививочная кампания? Об этом рассказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов, который стал гостем программы «Между тем».

«Это не дешевое удовольствие, но абсолютно нужное. Один из критериев для снятия ограничений - охват тестируемых. Необходимо разрывать цепочки, выявлять инфицированных. В школах, несмотря на все принятые меры, коллектив минимум 30 детей. У них у всех есть родители, они встречаются дома, потом посещают свои коллективы. Необходимо разрывать цепочки. Маски и дистанция из той же серии», - заявил Горелов.

Как правило, дети болеют коронавирусом бессимптомно, но могут заражать окружающих. Сегодня любой житель Москвы может сделать бесплатный тест. А еще он может привиться и обезопасить себя от тяжелых осложнений в случае болезни, считает гость «Звезды».

По числу сделанных прививок сегодня лидирует Китай - страна, с которой пандемия началась. Япония, Южная Корея, Франция - все они в авангарде борьбы с инфекцией. В России ситуация иная, считает Горелов.

«Отсутствие дисциплины. В той же Южной Корее население настолько доверяет медикам, что им скажи руки мыть по 20 минут - они будут это делать. В Китае есть подобие ковид-паспортов, обязательные тесты. Все это не вызывает сомнений. Если бы мы были такими же дисциплинированными, можно было бы давно снять маски», - уверен заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости принятия новых немедицинских мер по борьбе с коронавирусом в ряде регионов для снижения заболеваемости. По словам главы Минздрава, принятые губернаторами на этой неделе и в конце предыдущей меры позволили замедлить распространение инфекции.

Сейчас рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается во всех возрастных группах. Наибольший прирост заметен среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет.