В МИД РФ оценили высказывания главы штаба обороны Великобритании о России и Китае

Заявления начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера об угрозах со стороны России и Китая похожи на озвученные цитаты из бесед с психологом. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление британского военного.

«В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», - заявил Картер.

Захарова напомнила начальнику штаба обороны Великобритании об истинном смысле многополярности.

«Многополярный мир не означает конкуренции его Королевства с авторитарными соперниками. Полюсы - это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнеров для чего-то созидательного и конструктивного», - написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

А вот идеология Североатлантического альянса, направленная на «разлад в региональной среде», не является признаком многополярности, а сигнализирует о «геополитическом биполярном расстройстве», заключила Мария Захарова. Рассуждая об авторитаризме, дипломат напомнила Картеру, что более авторитарного игрока, чем Британия исторически сложно найти.

«А заявления о "критической угрозе" и "хроническом вызове" больше похожи на цитаты из беседы с психологом. Только в микрофон», - заключила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главную угрозу для американской демократии. По ее словам, США угрожают не «российская пропаганда» и хакеры, а недоверие американцев к политическим институтам.

Официальный представитель МИД рассказала, что согласно исследованиям американского Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей, в распространении ложной информации виноваты американские политики, IT-корпорации и пользователи социальных сетей.