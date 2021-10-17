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Не «хакеры из РФ», а недоверие граждан: Захарова рассказала о главной угрозе американской демократии

Виктория Ивашечкина
23:30 17.10.2021
По словам официального представителя МИД РФ, снижение доверия в социуме - это очень тревожный звонок для властей Штатов.
Не «хакеры из РФ», а недоверие граждан: Захарова рассказала о главной угрозе американской демократии
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозу для американской демократии. По ее словам, США угрожают не «российская пропаганда» и хакеры, а недоверие американцев к политическим институтам.

«Распространение дезинформации стало серьезной проблемой для современного общества. Только ответственны за нее не "российские фабрики троллей" и "китайские кибервойска"», - отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД рассказала, что согласно исследованиям американского Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей, в распространении ложной информации виноваты американские политики, IT-корпорации и пользователи социальных сетей.

«При этом почти половина респондентов уверены, что ответственность за сознательную публикацию дезы несет само правительство Соединенных Штатов. Это рушит весь концептуальный базис, на котором удобно устроилась западная русофобия» - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что снижение доверия в социуме - очень тревожный звонок для властей США.

Ранее Мария Захарова заявила, что внешнее вмешательство во внутренние дела и выборные процессы РФ со стороны Соединенных Штатов подтверждено документально.

По словам официального представителя МИД РФ, все доказательства были предъявлены американской стороне, однако, ответа на них не последовало.

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