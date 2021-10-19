Глава штаба обороны Великобритании назвал Россию «критической угрозой»

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, выступая во вторник в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне, заявил, что Россия представляет для королевства «критическую угрозу».

«Мы вступаем в многополярный мир – эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», – сказал высокопоставленный генерал.

По словам Картера, на фоне стремительного развития политических и военных технологий соперники королевства стали не только разрабатывать новые виды вооружения, но и более активно прибегать к дезинформации, а также использовать прокси-формирования для достижения необходимых результатов.

Кроме того, начальник великобританского штаба обороны обратил внимание на разработку новых российских подводных лодок. Он отметил, что это вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон, провоцировал российских военнослужащих в Черном море сознательно и отправил свой эсминец Defender нарушить границу. По мнению дипломата, такое решение могло привести к военному столкновению.