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Минобороны РФ по поручению президента передало регионам более 240 тонн сжиженного кислорода

Ян Брацкий
21:09 20.10.2021
Двадцать первого октября 2021 года будет передано еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам России.
Минобороны РФ по поручению президента передало регионам более 240 тонн сжиженного кислорода
© Фото: Roscosmos globallookpress
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По указанию президента Российской Федерации Владимира Путина, в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране, обусловленной коронавирусной инфекцией, министром обороны Сергеем Шойгу поставлена задача командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам Российской Федерации в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов.

Медицинским учреждениям 14 субъектов страны уже передано из воинских частей 240,834 тонны сжиженного кислорода. Двадцать первого октября 2021 года будет передано еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам Российской Федерации: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

Ранее глава государства заявил, что Минобороны России поможет больницам поставками кислорода, чтобы обуздать новую волну пандемии COVID-19. Стоит отметить, что оборонному ведомству не привыкать помогать гражданским лечебным учреждениям высококачественным кислородом, который имеется у ведомства для, например, обслуживания авиатехники.

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