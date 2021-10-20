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В Заполярье ввели обязательные QR-коды для заселения в гостиницы

Никита Панфиленков
21:26 20.10.2021
С 30-го октября постояльцам гостиниц в Мурманской области потребуется предъявить QR-коды о вакцинации от COVID-19.
В Заполярье ввели обязательные QR-коды для заселения в гостиницы
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress
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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 Мурманской области объявил о новых мерах по предотвращению распространения вируса. Так было принято решение требовать от заселяющихся в гостиницы, отели и хостелы QR-кода о вакцинации. Как заявляют в штабе, такая мера связана с возможным увеличением потока туристов из-за нерабочей недели с  30 октября по 7 ноября.

20 октября состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства, итогом которого стал подписанный Президентом указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Предложение о введении нерабочей недели внесла вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова так же призвала граждан воздержаться от соблазна попутешествовать во время нерабочих дней.

«Большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов», - призывала вице-премьер.

Ранее стало известно, что аналогичные меры были также введены в Крыму. Для заселения в гостиницы и посещения ресторанов на полуострове потребуются QR-код о вакцинации.

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