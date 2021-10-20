Отели, санатории, кафе, рестораны: в Крыму вводят обязательные QR-коды

Власти Крыма сделали наличие QR-кода обязательным условием для заселения в отели и санатории курорта, а также для посещения баров, кафе и ресторанов. Соответствующие поправки 20 октября были внесены в указ главы республик Сергея Аксенова о повышенной готовности.

«Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода», – написано в документе.

Уточняется, что для допуска в заведения и гостиницы региона подойдут также сертификаты о перенесенном заболевании и отрицательные результаты ПЦР-теста. Все эти виды документов будут проверять на входе в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы.

Ранее сообщалось, что врио главного государственного санитарного врача республики Дмитрий Крутиков подписал постановление регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан в Крыму.