Минобороны 21 октября передаст 27 тонн кислорода в семь регионов РФ

Минобороны передаст семи российским субъектам еще 27 тонн сжиженного кислорода для медицинских нужд. В больницы Республики Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областей кислород доставят 21 октября.

Ранее президент Владимир Путин распорядился оказать оперативную помощь субъектам Российской Федерации в выделении сжиженного кислорода. Соответствующая задача поставлена главе Минобороны и командующим войсками военных округов. Медицинским учреждениям 14 субъектов Российской Федерации уже передано из воинских частей 240,834 тонны сжиженного кислорода.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

В ходе совещания с членами правительства РФ, состоявшегося 20 октября, Путин отметил, что в настоящий момент крайне важно «сбить пик новой волны эпидемии» в стране. Поэтому президент поддержал инициативу по введению нерабочих дней.