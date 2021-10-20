Голикова попросила россиян воздержаться от поездок между регионами

Россиянам стоит воздержаться от поездок в другие регионы, в том числе в период нерабочих дней, на фоне пандемии COVID-19. Такую рекомендацию дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов», - отметила она.

Также вице-премьер сообщила, что в настоящий момент в России занято 86,6% больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и добавила, что наиболее сложная ситуация сложилась в нескольких регионах.