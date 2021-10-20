В Минпромторге уточнили график работы предприятий в режиме выходных дней

Режим выходных дней, объявленный президентом страны Владимиром Путиным, не распространяется на работу продовольственного ретейла и предприятий непрерывного цикла. Об этом напомнил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл. Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», - приводит ТАСС слова министра.

Со слов Мантурова, единственной возможностью снизить убытки и минимизировать возможность введения последующих ограничений - вакцинация сотрудников в сферах промышленности и торговли.

«Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться - 80 процентов вакцинированных или переболевших», - сказал он.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

В ходе совещания с членами правительства РФ, состоявшегося 20 октября, Путин отметил, что в настоящий момент крайне важно «сбить пик новой волны эпидемии» в стране. Поэтому президент поддержал инициативу по введению нерабочих дней.