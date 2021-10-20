Путин согласовал новые меры поддержки бизнеса

Российский президент Владимир Путин поддержал предложения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова относительно помощи малому и среднему бизнесу в условиях пандемии.

В ходе совещания с главой государства Белоусов попросил выделить единовременную помощь в размере одного МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за COVID-19 сферах.

Правительство отнесло к ним отрасли спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторые другие.

«В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в один МРОТ на одного занятого», - предложил Белоусов.

Он отметил, что на эти цели потребуется около 27 миллиардов рублей, охват получателей выплат составит порядка двух миллионов человек. Гранты покроют примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях, указал первый вице-премьер.

Он добавил, что технически схемы выплат отработаны весной прошлого года. Гранты будут выплачиваться на основе заявок от предпринимателей. Их сбор будет проходить дистанционно.

Путин в ходе совещания поддержал идею вице-премьера страны Татьяны Голиковой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом глава государства подчеркнул, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес - прежде всего малый и средний - понесет определенные издержки.