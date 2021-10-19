СМИ: на российских дорогах появятся камеры нового типа

На московских дорогах начали тестировать камеры нового типа, вмонтированные в мигалки на спецтранспорте. Они смогут распознавать, в частности, нарушения правил дорожного движения и отсутствие платы за парковку.

Вмонтированные в балку со спецсигналами камеры установили на транспорт Центра организации дорожного движения, непосредственным заказчиком этого выступила ГИБДД. Специальная конструкция, как сообщает портал Autonews, позволяет фиксировать дорожную обстановку на 360 градусов вокруг автомобиля, работает она как в движении, так и при стоянке транспорта.

Камеры нового типа способны фиксировать практически все виды нарушений ПДД: заезд за стоп-линию, проезд по выделенной полосе, неправильные развороты и перестроения, парковку под запрещающими знаками, превышение скорости. Устройство также способно выявлять автомобили с неоплаченной парковкой и проверять попавшие в объектив машины по базам розыска. Причем это касается не только номерных знаков, но и марки и модели авто.

Издание добавляет, что функционал комплекса фиксации можно постоянно расширять - так, в будущем он сможет проверять у окружающих машин наличие полиса ОСАГО.

Ранее ГИБДД с помощью камер начала штрафовать автомобилистов за выключенные в светлое время суток фары. Только за один месяц нарушителям было выписано более 7 000 штрафов.