Новак дал прогноз по ситуации с газом в Европе

Цены на газ с начала 2021 года выросли в 3,5 раза. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что ситуация на мировом и европейском газовом рынке остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен на голубое топливо. При этом, по мнению Новака, в краткосрочной перспективе она не выправится.

«Складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», - заявил политик в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

Он добавил, что в России внимательно следят за ситуацией на энергетическом рынке Европы.

Заместитель председателя правительства РФ добавил, что на обстановку на газовом рынке в регионе в целом будут влиять погодные условия в осенне-зимний период и потребности Европы в газе.