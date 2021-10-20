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Новак дал прогноз по ситуации с газом в Европе

Светлана Иванова
15:56 20.10.2021
Ситуация с газом в регионе останется сложной в краткосрочной перспективе, считает заместитель председателя правительства РФ.
Новак дал прогноз по ситуации с газом в Европе
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Цены на газ с начала 2021 года выросли в 3,5 раза. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что ситуация на мировом и европейском газовом рынке остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен на голубое топливо. При этом, по мнению Новака, в краткосрочной перспективе она не выправится.

«Складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», - заявил политик в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

Он добавил, что в России внимательно следят за ситуацией на энергетическом рынке Европы.

Заместитель председателя правительства РФ добавил, что на обстановку на газовом рынке в регионе в целом будут влиять погодные условия в осенне-зимний период и потребности Европы в газе.

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