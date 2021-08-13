Военные ЮВО доставили четыре тонны кислорода в больницу Владикавказа

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) доставили четыре тонны газообразного кислорода в республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

«В республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владикавказа было передано 4 тонны кислорода», - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Подчеркивается, что военные доставляли кислород с аэродрома Моздок во Владикавказ в течение трех дней. Подчеркивается, что военнослужащие ЮВО продолжат доставлять кислород, если поступят заявки от руководства больницы.

Напомним, в результате аварии в республиканской клинической больнице скорой помощи, произошедшей во Владикавказе в понедельник, 9 августа, погибли 11 человек.

Глава республики Сергей Меняйло заявил, что новая система подачи кислорода будет построена в больнице скорой помощи.

По его словам, имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать ее как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна.