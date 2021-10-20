В оперштабе разъяснили правила домашнего режима для москвичей

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года в отношении москвичей старше 60 лет, а также жителей города с хроническими заболеваниями вводится домашний режим.

Как сообщили в столичном оперштабе по ситуации с коронавирусом, указанные категории людей должны оставаться дома или на даче. Покидать жилище можно, чтобы пойти в магазин, выгулять домашних животных, вынести мусор, отправиться на работу, в поликлинику или больницу. Кроме того, выйди из дома разрешается в целях прогулки, занятия спортом на свежем воздухе и при наличии прямой угрозы жизни и здоровью.

Москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить больничный лист, добавили в оперштабе.

Меры не будут действовать в отношении лиц, переболевших COVID-19 за последние полгода, а также вакцинированных от коронавирусной инфекции. При этом сведения должны быть внесены в столичную или государственную информационные системы в сфере здравоохранения. В этом случае имеется QR-код.