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В оперштабе разъяснили правила домашнего режима для москвичей

Светлана Иванова
12:41 20.10.2021
Жители столицы, находящиеся на «домашнем режиме», смогут выйти в магазин, выбросить мусор, выгулять домашнее животное, а также заняться спортом на свежем воздухе.
В оперштабе разъяснили правила домашнего режима для москвичей
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года в отношении москвичей старше 60 лет, а также жителей города с хроническими заболеваниями вводится домашний режим.

Как сообщили в столичном оперштабе по ситуации с коронавирусом, указанные категории людей должны оставаться дома или на даче. Покидать жилище можно, чтобы пойти в магазин, выгулять домашних животных, вынести мусор, отправиться на работу, в поликлинику или больницу. Кроме того, выйди из дома разрешается в целях прогулки, занятия спортом на свежем воздухе и при наличии прямой угрозы жизни и здоровью.

Москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить больничный лист, добавили в оперштабе.

Меры не будут действовать в отношении лиц, переболевших COVID-19 за последние полгода, а также вакцинированных от коронавирусной инфекции. При этом сведения должны быть внесены в столичную или государственную информационные системы в сфере здравоохранения. В этом случае имеется QR-код.

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