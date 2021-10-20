В Кремле объяснили, почему Путин еще не ревакцинировался от COVID-19

Российский президент Владимир Путин пока не ревакцинировался. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, российский лидер пройдет ревакцинацию после того, как ему порекомендуют врачи.

«Президент пока не ревакцинировался. <…> Мы сообщим, когда он это сделает, а сделает он это, когда сообщат врачи о том, что это можно сделать», - заявил Песков в ходе брифинга с журналистами.

Сам пресс-секретарь президента добавил, что пока не сделал прививку от коронавируса, потому что у него сохраняется высокий уровень антител, и отправится вакцинироваться после снижения их количества.

Путин привился вакциной «Спутник V» в феврале 2021 года. Президент РФ во время прямой линии рассказывал, что перенес вакцинацию легко: после второго укола вакцины у него была вечером температура 37,2, а на следующий день утром уже 36,6.

Глава государства находился на самоизоляции с 14 по 28 сентября из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении, однако сам не заболел.