Дерипаска назвал причину обысков в домах его родственников в США

Американские власти продолжают раскручивать байку о якобы колоссальной роли русских в победе Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году. Об этом заявил Олег Дерипаска.

Заявление он сделал после того, как накануне в домах его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке прошли обыски.

«Не перестаю удивляться запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году», - сказал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Также Дерипаска заявил, что дома, в которых прошли обыски, являются заброшенными.

Информация об обысках появилась накануне вечером. По данным журналистов, сотрудники ФБР пришли в дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обыски длились более 10 часов. По данным журналистов, силовики вынесли из особняков множество коробок. Об их содержимом не сообщается.