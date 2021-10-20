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Холодные руки оказались признаком серьезных заболеваний

Светлана Иванова
11:30 20.10.2021
Таким образом тело может реагировать в случае заболеваний щитовидной железы, гормональных нарушений, атеросклероза, сахарного диабета, болезни Рейно, пониженного давления и курения, сообщил специалист.
Холодные руки оказались признаком серьезных заболеваний
© Фото: alexochs, flickr
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Холодные руки могут указывать на проблемы со здоровьем человека, в частности, развитие атеросклероза, сахарного диабета, гормональных сбоях и некоторых других заболеваниях. Об этом рассказал флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.

Как уточнил специалист в беседе «Пятым каналом», в некоторых случаях холодные руки являются физиологической нормой — например, в холодное время года, при низкой температуре воздуха. Если же вне зависимости от времени года и температуры в помещении конечности человека зябнут, это может сигнализировать о некоторых недугах.

По словам врача, таким образом тело может реагировать в случае развития заболеваний щитовидной железы, гормональных нарушений, атеросклероза, сахарного диабета и болезни Рейно, при которой нарушается кровоснабжение кистей рук и стоп. Кроме того, холодные руки встречаются у курящих и людей с пониженным артериальным давлением.

При таком симптоме специалист рекомендует в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, а также регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина.

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