Холодные руки оказались признаком серьезных заболеваний

Холодные руки могут указывать на проблемы со здоровьем человека, в частности, развитие атеросклероза, сахарного диабета, гормональных сбоях и некоторых других заболеваниях. Об этом рассказал флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.

Как уточнил специалист в беседе «Пятым каналом», в некоторых случаях холодные руки являются физиологической нормой — например, в холодное время года, при низкой температуре воздуха. Если же вне зависимости от времени года и температуры в помещении конечности человека зябнут, это может сигнализировать о некоторых недугах.

По словам врача, таким образом тело может реагировать в случае развития заболеваний щитовидной железы, гормональных нарушений, атеросклероза, сахарного диабета и болезни Рейно, при которой нарушается кровоснабжение кистей рук и стоп. Кроме того, холодные руки встречаются у курящих и людей с пониженным артериальным давлением.

При таком симптоме специалист рекомендует в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, а также регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина.