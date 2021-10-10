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Психолог назвал два надежных способа отказа от курения

Иван Линдеманн
02:30 10.10.2021
Человеку, желающему избавиться от вредной привычки, нужно найти варианты поведения, которые заменят ему курение, но при этом сохранят те же плюсы.
Психолог назвал два надежных способа отказа от курения
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Многим людям очень сложно бросить курить, поскольку для них этот процесс является так называемой «вторичной выгодой». Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

«Например, курящий молодой человек кажется себе взрослее и тем самым поднимает свой статус среди сверстников. У взрослых перекур на работе - время небольшого отдыха и возможность неформально пообщаться с коллегами», - объяснил он агентству «Прайм».

Поэтому человеку, желающему избавиться от вредной привычки, нужно найти варианты поведения, которые заменят ему курение, но при этом сохранят те же плюсы. К примеру, можно заняться спортом или делать медитации.

«Но главный секрет заключается в том, что бросить курить можно элементарно - без таблеток, психотерапии, пластырей и прочей поддерживающей ерунды. Все зависит от мотивации», - заключил психолог.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, чтобы полностью избежать ситуаций, которые провоцируют желание закурить, необходимо «что-то им противопоставить». В первые дни он порекомендовал отказаться от таких напитков как чай или кофе, а также на время ограничить употребление алкоголя.

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