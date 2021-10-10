Психолог назвал два надежных способа отказа от курения
Многим людям очень сложно бросить курить, поскольку для них этот процесс является так называемой «вторичной выгодой». Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.
«Например, курящий молодой человек кажется себе взрослее и тем самым поднимает свой статус среди сверстников. У взрослых перекур на работе - время небольшого отдыха и возможность неформально пообщаться с коллегами», - объяснил он агентству «Прайм».
Поэтому человеку, желающему избавиться от вредной привычки, нужно найти варианты поведения, которые заменят ему курение, но при этом сохранят те же плюсы. К примеру, можно заняться спортом или делать медитации.
«Но главный секрет заключается в том, что бросить курить можно элементарно - без таблеток, психотерапии, пластырей и прочей поддерживающей ерунды. Все зависит от мотивации», - заключил психолог.
Ранее врач Александр Мясников рассказал, чтобы полностью избежать ситуаций, которые провоцируют желание закурить, необходимо «что-то им противопоставить». В первые дни он порекомендовал отказаться от таких напитков как чай или кофе, а также на время ограничить употребление алкоголя.