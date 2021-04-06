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Реабилитолог рассказал, какими виды физгнагрузки опасны для новичков

Иван Линдеманн
06:13 06.04.2021
Александр Кожевников рекомендовал начинающим спортсменам перед выполнением любых физических нагрузок проконсультироваться со специалистами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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В условиях тотальной гиподинамии любая физическая активность - это хорошо. Однако если человек начинает свой путь в спорте один, то он может совершить ошибки. Об этом предупредил тренер-реабилитолог Александр Кожевников.

«Есть подводные камни. Дело в том, что существуют правильные паттерны движения и неправильные. Есть несколько движений, которые я бы на начальном этапе домашних занятий исключил», - сказал он телеканалу «Звезда».

К таким движениям относятся амплитудные скручивания вправо и влево.

«Когда человек стоит ровно и начинает очень активно и динамично вращать туловищем во все стороны, ноги при этом остаются неподвижными», - уточнил тренер.

Еще одно упражнение - мощные амплитудные наклоны вниз, чтобы дотянуться руками до пола, особенно на прямых ногах.

«Во-первых, надо правильно тянуться. Во-вторых, не всем это надо, к сожалению. Я бы это заменил на более безопасный вариант - то же самое, но из положения сидя», - рекомендовал Кожевников.

Кроме того, реабилитолог посоветовал не начинать бегать, не ознакомившись с техникой.

«Это ведь тоже физическое упражнение, причем одно из самых координационно-сложных. При беге важна специальная обувь, нужно ознакомиться с техникой, чтобы знать, как ставить стопу», - подчеркнул он.

Также тренер напомнил, что, как правило, люди начинают бегать, чтобы похудеть. Но как раз от лишнего веса при беге могут возникнуть проблемы, например, с коленными чашечками. Кожевников рекомендовал новичкам в спорте перед началом любых физических нагрузок проконсультироваться со специалистами.

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