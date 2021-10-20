Военные связисты разгромили засаду «диверсионной группы» под Воронежем
В рамках тактических учений также было развернуто более 20 полевых узлов, которые обеспечили возможность передать всю необходимую информацию в штаб в том числе в режиме видеоконференции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военные связисты, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, попали в засаду условного противника под Воронежем.
Во время учений они отработали один из основных элементов боевой подготовки - отражение на марше нападения диверсионной группы.
После уничтожения противника военнослужащие установили связь во всех диапазонах.
В рамках тактических учений было развернуто более 20 полевых узлов, которые обеспечили возможность передать всю необходимую информацию в штаб в том числе в режиме видеоконференции.
Также отметили профессиональный праздник учениями и связисты Подмосковья - они показали возможности своей техники.
Кроме этого, отметились специальными учениями и связисты Центрального военного округа под Новосибирском.