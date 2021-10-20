В канун праздника: связисты ЦВО провели специальные учения под Новосибирском

Военные связисты общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), в ходе специальных учений, которые прошли в преддверии «Дня военного связиста», установили устойчивую радиосвязь по защищенным каналам и обеспечили скрытое управление войсками в Новосибирской области.

В ходе учений военнослужащие совершили марш на технике в назначенный район для обеспечения надежного управления подразделениями по закрытому радиоканалу связи. Для организации радиосвязи военнослужащие выполнили развертывание полевых подвижных пунктов управления, настроили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.

Военнослужащие использовали современную специальную технику, такую как станция связи Р-166-05 «Артек» и многоцелевой мобильный комплекс связи П-260 «Редут».

Кроме этого, в ходе учений военнослужащие подразделений связи выполнили практические нормативы по развертыванию аппаратных связи и настройке коммутационного оборудования. В специальных учениях было задействовано более 300 военнослужащих и около 50 единиц специальной техники.