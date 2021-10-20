Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Сигнал в любой точке мира: военные связисты РФ показали возможности своей техники

Константин Исаев
04:22 20.10.2021
В ходе тактико-специальных учений бойцы не только обеспечили бесперебойную связь, но и отразили нападение диверсионной группы условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Военные связисты Западного округа (ЗВО) продемонстрировали боевые возможности современных подразделений в преддверии профессионального праздника - Дня связиста. В ходе тактико-специальных учений на полигоне Алабино в Московской области, бойцы развернули переносные спутниковые станции связи различной мощности.

Подразделение связистов отправляется в район развертывания. Связь должна быть мобильной и устойчивой, об этом прекрасно знает каждый, у кого в кармане есть сотовый телефон. Но вот эти специалисты обеспечивают передачу данных на совершенно другом технологическом уровне. Фраза «Абонент временно не доступен, или находится вне зоны действия сети» у военных связистов вызывает смех. Да, конечно, чтобы развернуть полноценный узел связи из шести машин нужно приложить немало усилий, зато потом - гарантированный сигнал хоть с островом Пасхи, хоть с Антарктидой.

Такой узел связи может обеспечить и прием телеграмм, и видеоконференцию с любой точкой мира. Без оперативного управления войсками бесполезны любые, самые современные виды вооружений, а значит должен быть устойчивый сигнал и с самолетами в небе, и с кораблями в море, и с подводными лодками на глубине. И подобные структуры его гарантированно поддерживают. Алексей Капылов пришел в армию хоть и с техническим образованием, но с совершенно далекой от связи специальностью.

Вся эта техника настолько увлекла, что Алексей уже пять лет служит по контракту. Говорит, что современные системы - действительно очень сложны, но тем они и интересны.

«Неподготовленный человек не сможет работать с этой станцией. Тут, наверное, больше зависит от командира, как он умеет все объяснить. Мне достался хороший командир. Мы сотрудничаем с заводом-изготовителем, он направляет своих людей, мы постоянно с ними взаимодействуем, работаем, прогрессируем, учимся», - рассказал начальник радиорелейной станции Алексей Капылов.

Возможности военных связистов, особенно в последние годы, возросли многократно. Сказывается технологический прорыв сразу по нескольким направлениям.

«Это модуль, который работает с гражданскими линиями. То есть в случае какого-нибудь ЧП мы можем обеспечить связь гражданским людям, соответственно - МЧС, пожарным», - объяснил командир роты батальона связи Александр Туев.

А пока одно подразделение уже проверяет все свои каналы связи, другое только выдвигается в район развертывания. И здесь еще один обязательный элемент боевой подготовки - отражение на марше нападения диверсионной группы. Тот, кто обеспечивает систему управления войсками и сам обязан быть в круглосуточном доступе, и поддерживать сигнал в любых нештатных ситуациях. Они просто не имеют права быть не на связи. По уставу не положено.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.