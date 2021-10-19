Бесценный опыт: как российские военные обучают сирийских новобранцев

Тактико-специальная, медицинская и инженерная подготовка - все это входит в учебную программу сирийских военнослужащих, дислоцированных в Пальмире. В роли наставников выступают российские военные специалисты и опытные сирийские бойцы.

Одно из подразделений дивизии сирийской армии обкатывает новобранцев на стрельбах. Бригадный генерал Медин Абад лично демонстрирует, как делать правильно. Долго инструктирует и готовит гранатометчиков. Его позвала дорогого стоит. Командир он боевой, строгий, но бойцы его очень уважают. Каждый такой выход в пустыню, он всегда контролирует сам. Генерал всегда просит российских военных специалистов в Пальмире участвовать в полевых выходах.

«Конечно, российские военные помогли нам современным оружием, научили с ним управляться, этот опыт очень важен. Но главное - боевой дух. Он очень сильно поднимается, когда солдат обучают русские офицеры, которые очень хорошо разбираются в тактике», - рассказал бригадный генерал, командующий дивизией Сирийской арабской армии Медин Абад.

Достаточно пары часов такой совместной работы и солдаты, особенно неопытные, начинают верить в себя, более серьезнее относятся к службе. Россиянам свойственна строгая дисциплина и методичность. Это очень впечатляет бойцов. Даже для новеньких - боевые патроны. Сирия воюет целое десятилетие и запах пороха тут не для кого не нов. Стрельбу чередуют с тренировками по тактике передвижения. Инструкции последовательно получают автоматчики, пулеметчики и конечно, операторы РПГ.

Идеальное попадание демонстрирует опытный стрелок Мухаммад Абенур. Таковым считается вариант, когда детонирует спрятанная в сарае взрывчатка. Солдаты должны понимать, как это выглядит. Мухаммад с иронией щурится. Его лучший друг - пулеметчик этого же отряда. Им вдвоем не раз удавалось спасать товарищей.

«Помню один бой в 2016 году около поселка Эль-Каретен. Мы выбивали оттуда боевиков. И один из их пикапов с крупнокалиберным пулеметом хорошо закрепился, держал нас. Меня прикрывал друг, а я смог подобраться к нему поближе и точно попасть, это дало возможность моим товарищам выйти из-под огня. Лучший мой выстрел», - вспомнил гранатометчик Мухаммад Абенур.

Для этих историй отводится специальное время после стрельб. Новобранцам их свежие впечатления правильно усвоить помогают бывалые бойцы.

«Я недавно в армии. Понимаю, что надо быстрее набраться опыта. Конечно, инструкции офицеров - главное. Но очень помогают товарищи, у многих есть боевой опыт, они им делается со мной, дают советы», - признался рядовой Махмуд Хасан Кокаб.

Подразделения дивизии сирийской армии всегда держались в самых горячих точках на передовой. Сейчас, конечно, боестолкновений с террористами стало куда меньше. Но бойцы дивизии всегда находятся в максимальном тонусе.