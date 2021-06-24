Рука помощи в военном деле: как инструкторы РФ обучают сирийских мотострелков в Алеппо

На огневом рубеже гаубицы Д-30 и 120-миллиметровые минометы «Сани». Артиллерийским расчетам предстоит отработать стрельбы как прямой и полупрямой наводками, так и с закрытых огневых позиций. Цели имитируют пункты управления, огневые точки, бронетехнику неприятеля на расстоянии до 12 километров. Свыше 200 сирийских офицеров-артиллеристов проходят переобучение.

Пикапы с крупнокалиберными пулеметами, гранатометы, автоматы - используют во время учений все, что есть на вооружении у сирийцев. Руководят тренировками российские военные инструкторы. Учат вести бой в ситуациях, когда не будет времени на долгие размышления - решение придется принимать мгновенно, а действовать автоматически, почти интуитивно.

«Очень хорошее взаимодействие с российскими специалистами. Они дали нам очень важную информацию. Это было эффективно. Мы дошли до такой степени общения, что понимаем друг друга без переводчика», - поделился офицер армии Сирии Мухаммад Сальман Исса.

Эти сборы - первые в своем роде. Сирийские военнослужащие - выпускники артиллерийского училища Алеппо. Они закончили обучение пять, десять, пятнадцать лет назад. Многие защищали родной город во время войны.

Масштаб тренировки хорошо виден с воздуха. Это уже другой полигон близ Алеппо. Огромный квадрат. Где-то что-то горит, взрывается. Нужно выбить «противника» из его укрытия. Задача осложняется пересеченным рельефом местности. Условный противник занял высоту, а это значит, что у него более выгодная позиция.

«Наша задача - провести быстрое и качественное наступление. Я несу службу на линии соприкосновения в Идлибе. Там бывает неспокойно. Знания мне точно пригодятся», - сказал сирийский офицер Аммар Синкар.

Наши инструкторы подсказывают, кто, где должен расположиться, как занять укрепрайон. В качестве и точности оружия сомневаться, по словам курсантов, не приходится. Занятия с их использованием вскоре продолжатся и на других полигонах - для накопление таких нужных знаний и практического опыта.