Впечатляющая сила «Шмеля»: как российские инструкторы обучают огнеметчиков в Сирии

Попасть в окно каморки из огнемета - задача непростая. Этим бойцам сирийской армии опыта, конечно, не занимать. Многие из них в 2016 освобождали Пальмиру. Но все же им есть, чему поучиться у наших военных. Сегодня под стенами древнего города российские инструкторы дают мастер-классы своим коллегам. Каждый такой урок может оказаться жизненно важен.

Сначала, конечно, теория. Ручной пехотный огнемет только с виду кажется простым. На самом деле в обращении с этим оружием много нюансов. У него даже отдача от выстрела вперед, а не назад.

Для тех, кто в первый раз знакомится с боевым «Шмелем», тренировки проводят на учебных ПУС. Выглядят они так же, только вместо заряда с огненной смесью патрон калибром 7,62 мм.

При стрельбе обращать внимание необходимо даже на прикрепленный к оружию ремень. Это - базовые знания. Чтобы получился точный выстрел, ремень должен находиться в определенном положении.

Учить наши офицеры РХБЗ умеют хорошо. Для поражения цели достаточно одного урока. После разбора ошибок сложность задачи повышается.

Огнеметчик - специалист узкопрофильный. На поле боя от его точности может зависеть успех всего наступления. Чтобы подавить огневую точку, к ней нужно подобраться. И для этого взводу необходимо обеспечить бойцу со «Шмелем» позицию для стрельбы. С этим связан следующий урок - работа под прикрытием аэрозольных средств маскировки.

Одно попадание огнеметного снаряда выжигает все на площади 80 квадратных метров. Поэтому каждый такой умелый боец здесь на вес золота. Сирийцы с радостью перенимают опыт российских коллег и очень благодарны за помощь и поддержку.

«На данных занятиях военнослужащие проявили стремление к освоению новых образцов вооружения, практически осуществили стрельбу из реактивных пехотных огнеметов по типовым целям "противника "», - сообщил начальник войск РХБЗ в САР Денис Егоров.

По итогам занятий все, кто поразил мишень, продолжат дальнейшую службу огнеметчиками. Кто не смог, обратно станет пехотным стрелком. Однако, благодаря нашим военным инструкторам, и те, и другие сегодня получили уникальный опыт, который несомненно пригодится в дальнейшем.