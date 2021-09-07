Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину. Такое сообщение появилось на его странице в Facebook.

Саакашвили не был в Грузии 8 лет. В 2014 году против бывшего президента возбудили несколько уголовных дел, и он бежал на Украину. Там Саакашвили сотрудничал с действующим тогда президентом Петром Порошенко.

Как объяснил политик, в Грузию он решил вернуться 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

«У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может - сушей, воздухом - поедем все», - отметил Саакашвили.

Бывший президент добавил, что не боится ареста. Также он пообещал сообщить о своем маршруте и других деталях возвращения.

Ранее представители действующих грузинских властей подсчитали, что Саакашвили обещал вернуться на родину не менее 16 раз, но так этого и не сделал.