В мире науки и путешествий: как прошла церемония вручения премии РГО

На сцену Центрального дома Российской армии выходят самые неравнодушные люди, те, кто делает мир вокруг нас лучше и интереснее. За почти два века работа Русского географического общества не прекращалась ни на один день. Всех номинантов и победителей дистанционно поздравляет президент РФ Владимир Путин.

От изучения птиц Центральной России до экспедиций на Чукотку. Всего восемь номинаций - от образовательных проектов до природоохранных маршрутов. Русское географическое общество помогает энтузиастам искать и не останавливаться. Президент РГО Сергей Шойгу благодарит всех, кто отправил заявки на участие в этом году.

Сергей Шойгу вручает премию за лучшую экспедицию по России - это экспедиции Северного флота, воссоздание маршрутов первопроходцев Арктики и изучение бескрайних льдов.

Завораживают и новые туристические маршруты. Например погружение в прошлое на ретропоезде по городам России. Самый экстремальный маршрут - путь на каменные гиганты плато Маньпупунер, где нужно пройти через загадочный и жуткий перевал Дятлова. Вокруг тайга да болота - каждый год в поисках приключений здесь погибали люди, но теперь все изменилось.

Перенесемся на север - Святые места силы. За последние 100 лет две трети уникальных церквей разрушены, но участники проекта «Общее дело» поворачивают время вспять и возрождают деревянное зодчество вот уже 14 лет.

В номинации «Лучший медиапроект» - документальные фильмы, в которых истории жителей разных уголков планеты. Так, актера Стивена Сигала, члена Русского географического общества поразили масштабы браконьерства нерки на Камчатке. Научные открытия переворачивают представления о нашей планете, и все это - благодаря людям.

В конкурсе участвовали и молодежные проекты, когда волонтеры сажают десятки тысяч деревьев, занимаются с трудными подростками подводной подготовкой, учат раздельному сбору мусора.

Победители для развития своих проектов получают полмиллиона рублей. Но на своих достижениях обещали не останавливаться, идти только вперед и продолжать изучать самую большую и самую красивую страну в мире - Россию.