В стране и мире Шойгу анонсировал кругосветное путешествие вокруг Северного полюса Андрей Аркадьев В Центральном доме Российской армии объявили лауреатов премии Русского географического общества. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил лауреатов премии РГО. Торжественная церемония прошла в Центральном доме Российской армии в Москве. Обращаясь к участникам церемонии, Шойгу указал на проекты шведского ученого и путешественника Фредерика Паулсена. «Задумывались с ним еще два года назад. Мы обязательно это сделаем. Мы сделаем, конечно, кругосветное путешествие, но не по экватору, а вокруг Северного полюса. Он очень это хотел», - сказал Шойгу. Президент РФ Владимир Путин, который возглавляет попечительский совет РГО, поздравил финалистов премии в видеообращении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика