Арктическая экспедиция Северного флота победила в номинации РГО

Экспедиция Северного флота к арктическим архипелагам признана лучшей в номинации премии Русского географического общества - самой престижной награды в области географии. Командиру экспедиционного отряда ее вручил президент РГО Сергей Шойгу. Церемония состоялась в Москве в Центральном доме Российской армии.

«Победитель в номинации "Лучшая экспедиция по России" - "Главный фасад России. История, события, люди". Комплекс экспедиции Северного флота на архипелаги Арктики», - сказал Шойгу.

Премию из рук Сергея Шойгу получили старший специалист аварийно-спасательного отряда Северного флота капитан 2-го ранга Денис Крец и ученый Руслан Жостков.

Ранее Шойгу уже оценивал этапы экспедиции - по его словам, Северный флот провел важные исследования в Арктике.

Также Шойгу анонсировал кругосветное путешествие вокруг Северного полюса.