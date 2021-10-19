Собянин распорядился вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг в Москве

Не менее 80% от общего числа работников сферы услуг должны вакцинироваться до 1 января 2022 года. Об этом в блоге написал столичный мэр Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что соответствующее решение было принято главным санитарным врачом по региону исходя из эпидемиологической ситуации.

«Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 г. №3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников», - указал мэр.

Он отметил, что сотрудники сферы услуг должны привиться первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции до 1 декабря 2021 года.

Собянин также обратился к пожилым москвичам с призывом вакцинироваться от COVID-19, чтобы защитить здоровье и сохранить привычный образ жизни.

«Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», - написал градоначальник.

В Москве в связи с трудной эпидемиологической ситуацией с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года столичные работодатели должны перевести на удаленный формат работы не менее 30% от общего количества сотрудников, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

При этом для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, вводится домашний режим. Ограничения не распространяются на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.