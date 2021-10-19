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В Кремле отреагировали на идею введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Светлана Иванова
15:51 19.10.2021
Дмитрий Песков заверил, что информация о решении Владимира Путина будет предоставлена сразу после появления.
В Кремле отреагировали на идею введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Кремль проинформирует, когда президент РФ Владимир Путин примет решение о возможном введении в стране нерабочих дней. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российский лидер выслушивает доклады оперштаба по борьбе с распространением инфекции и кабмина  РФ о ситуации с коронавирусом.

«Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем», - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту идею. По словам главы кабмина, решения о введении нерабочих дней «сложные, но необходимые». Мишустин отметил, что предыдущие меры такого рода показали положительный эффект.

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