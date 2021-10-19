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Автоэксперт назвал лучшее время для смены летней резины на зимнюю

Светлана Иванова
17:15 19.10.2021
Если автолюбители соблюдают безопасный стиль вождения, исключая резкие разгоны и торможения, со сменой резины пока не стоит торопиться, считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Менять резину с летней на зимнюю нужно тогда, когда среднесуточная температура составляет плюс пять градусов. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Владимир Сажин. При этом, по словам специалиста, ездить на летней резине после ночных заморозков допустимо, если автолюбители соблюдают безопасный стиль вождения, исключая резкие разгоны и торможения.

«Сам процесс мены резины должен происходить в тот момент, когда среднесуточная температура станет плюс пять градусов. В любом случае, если вы резину не поменяли после ночных заморозков, нужно просто воспользоваться комфортным стилем вождения и исключить резкие разгоны и резкие торможения, тогда все получится», - пояснил Сажин.

Автоэксперт посоветовал сменить резину на зимнюю тем водителям, которые ездят много и постоянно.

При этом можно обратить внимание на нешипованную резину.

«Нешипованную резину, так называемые липучки, можно ставить уже сейчас, в межсезонье, и забыть о том, что у вас какие-то гололеды и очереди в шиномонтаже», - рассказал специалист.

Он добавил, что нешипованная резина подходит в том случае, если автомобиль эксплуатируется в городе без выезда в другие регионы.

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