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Москвичей предупредили о двух погодных «пилах»

Иван Линдеманн
09:05 19.10.2021
Уже этой ночью, по прогнозам, в Москве возможен первый снег, который сразу же растает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В Москве и Подмосковье в настоящее время действуют сразу две так называемые «пилы»: барическая и температурная. Градусник будет метаться от 0 градусов до +13 градусов.

Разброс по показателям атмосферного давления будет достигать 16 единиц.

«Такие контрасты будут сопровождаться барической пилой – атмосферное давление после роста до 752 миллиметров ртутного столба за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», - отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец.

Синоптики предупреждают, что «устаканится» все только к выходным. А уже этой ночью, по прогнозам, в Москве возможен первый снег, который сразу же растает. С 24 октября метеорологи обещают вторжение арктического холода.

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