Синоптик рассказал, когда ждать тепло в Москве и области

В Московский регион придет потепление со следующего четверга, 21 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем в четверг температура начнет заметно расти. Температура повысится до 9-14 градусов, а в пятницу - даже до 10-15 градусов. Это будет действительно очень теплая погода», - сказал синоптик.

Вильфанд также рассказал, что перед теплыми днями будет зябко - похолодание до 2-7 градусов. Из осадков - небольшие дожди и местами мокрый снег.

«Во вторник будет понижение температуры кратковременное. Дневные температуры будут в диапазоне 2-7 градусов по области, по Москве - около 5-6 градусов. Будет зябко с такими максимальными температурами. В среду температурный фон такой же», - цитирует синоптика ТАСС.

Жителей восточной части России Вильфанд предупредил о сильном ветре и урагане. На юге европейской части страны синоптики прогнозируют местами мокрый снег.