Голикова предложила аккуратно открывать закрытые в нерабочие дни отрасли

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила регионам после завершения предложенного ею режима нерабочих дней аккуратно открывать закрытые на этот период отрасли.

«Мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми», - сказала Голикова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

При этом она сообщила, что после 7 ноября властям нужно «активно мониторить эпидемиологическую ситуацию и ситуацию в системе здравоохранения». Чиновница также объяснила, что под словом «аккуратно» имеется в виду введение QR-кодов для посещения закрытых на период нерабочих дней объектов.

Ранее Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Данную инициативу вскоре подержал российский премьер-министр Михаил Мишустин.