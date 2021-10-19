В стране и мире Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни Анна Назайкина Впоследствии глава правительства Михаил Мишустин поддержал данную инициативу. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. «Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», - заявила Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу Голиковой, поручил ей подготовить все предложения по борьбе с COVID-19 и доложить завтра главе государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика