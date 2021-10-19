Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни
Впоследствии глава правительства Михаил Мишустин поддержал данную инициативу.
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
«Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», - заявила Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу Голиковой, поручил ей подготовить все предложения по борьбе с COVID-19 и доложить завтра главе государства.