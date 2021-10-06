Эксперты назвали внешние особенности опасной картошки

Черные пятна на мякоти картошки возникают при поражении фузариозом, который также называют сухой гнилью. Употреблять такой продукт не рекомендуется, поскольку существует риск получить пищевое отравление.

Причинами возникновения сухой гнили являются повреждения на кожице, использование азотистых удобрений, а также хранение овоща при повышенной температуре. Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора.

Повреждения могут быть совсем небольшим, однако, даже незначительные трещинки, могут указывать на присутствие возбудителей гнили, а также испорченный продукт. Это необходимо учитывать при выборе картошки, заключили специалисты.

Ранее диетолог Мария Шубина рассказала «Звезде», стоит ли опасаться картошки в рационе. По ее словам, необходимо обратить особое внимание на высокий гликемический индекс продукта.