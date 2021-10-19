Диетолог рассказал, как узнать норму своего веса

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как рассчитать допустимый вес и контролировать его. По словам эксперта, это можно сделать используя индекс массы тела. Для этого необходимо свой вес в килограммах поделить на рост в метрах, предварительно возведя его в квадрат.

Полученный результат должен превышать 19 килограммов на квадратный метр, отметил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой». Для женщин допускается снижение значения до 18,5 килограммов на квадратный метр.

Нижняя граница нормы для мужчин составляет 21-22 килограмма на квадратный метр, возведенный в квадрат. Более низкие показатели свидетельствуют об истощении. Верхняя граница составляет 25 килограммов.

По мнению Михаила Гинзбурга, не стоит гнаться за идеальными цифрами. Это может привести к расстройствам невротического уровня и анорексии. Ранее американский диетолог Лиза Янг озвучила список из пяти диет, которые, по ее мнению, бесполезны для людей, стремящихся похудеть. Туда вошли низкоуглеводная, сиртуиновая диеты, интервальное голодание, а также Whole30 и Optavia.