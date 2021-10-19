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Диетолог рассказал, как узнать норму своего веса

Ян Брацкий
01:48 19.10.2021
Индекс массы тела рассчитывается следующим образом: вес в килограммах делится на рост в метрах, предварительно возведенный в квадрат.
Диетолог рассказал, как узнать норму своего веса
© Фото: pexels.com
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как рассчитать допустимый вес и контролировать его. По словам эксперта, это можно сделать используя индекс массы тела. Для этого необходимо свой вес в килограммах поделить на рост в метрах, предварительно возведя его в квадрат.

Полученный результат должен превышать 19 килограммов на квадратный метр, отметил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой». Для женщин допускается снижение значения до 18,5 килограммов на квадратный метр.

Нижняя граница нормы для мужчин составляет 21-22 килограмма на квадратный метр, возведенный в квадрат. Более низкие показатели свидетельствуют об истощении. Верхняя граница составляет 25 килограммов.

По мнению Михаила Гинзбурга, не стоит гнаться за идеальными цифрами. Это может привести к расстройствам невротического уровня и анорексии. Ранее американский диетолог Лиза Янг озвучила список из пяти диет, которые, по ее мнению, бесполезны для людей, стремящихся похудеть. Туда вошли низкоуглеводная, сиртуиновая диеты, интервальное голодание, а также Whole30 и Optavia.

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