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Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве

Анна Назайкина
14:38 18.10.2021
Также в столице прекращается работа информбюро альянса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallokress
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Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или, может быть, это займет еще несколько дней», - сказал он.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства добавил, что Российская Федерация прекращает в столице работу информбюро альянса. Также министр отметил, что НАТО при возникновении экстренных вопросов следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

«Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», - заявил Лавров.

Ранее стало известно о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа действия НАТО. Кроме того, она подчеркивала, что обвинения альянса дипломатов из РФ в «злонамеренных действиях» безосновательны и лицемерны.

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