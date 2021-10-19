Ученые составили список вредных последствий увлечения соцсетями

Активное использование соцсетей может привести ко многим вредным последствиям во всех сферах жизни. Список почти из полсотни пунктов опубликовали исследователи из Технологического университета Сиднея, обобщив около 50 статей на эту тему, опубликованных с 2003 по 2018 год. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Global Information Management.

Негативные последствия социальных сетей представили в виде шести групп. К ним отнесли в том числе проблемы социального взаимодействия, раздражающий контент, сложности с обеспечением конфиденциальности, угрозы безопасности, кибербуллинг и низкую производительность, пишет Life.

Речь идет об ощущении паники, о раздражении, стрессе, депрессивном состоянии и ухудшении настроения, чувствах вины, ревности, тревоги, ощущении одиночества, снижении самооценки и уверенности в себе. Также развивается зависимость от соцсетей, перегрузка информацией, напрасно тратятся время, силы и деньги, фиксируется низкая продуктивность работы, низкая успеваемость в учебе, происходит злоупотребление информацией, нарушение конфиденциальности, недостаточная кибербезопасность, нарастают случаи мошеннических действий и многие другие проблемы.

По мнению ученых, исследование поможет в выработке стратегии снижения негативного влияния соцсетей, в том числе при помощи разработки специальных приложений для ограничения времени, проведенного в виртуальном общении.