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Десять секретных функций Telegram, о которых не знает никто

Алена Миронова
09:44 14.10.2021
Telegram достаточно прост и удобен для пользователей, однако все же разработчики добавили в него несколько скрытых функций.
Десять секретных функций Telegram, о которых не знает никто
© Фото: Omar Marques, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Мессенджер Telegram, который разработал Павел Дуров, считают одним из самых удобных среди его аналогов. Однако существует ряд крайне удобных функций, которыми, например, его конкурент WhatsApp не обладает. Об этом подробно описывается в материалах Life.

В первую очередь это касается шифрования сообщений на устройствах. Так, если у пользователя украли сим-карту или же перевыпустили ее, то вся информация из чатов WhatsApp может попасть к третьим лицам, поскольку iCloud и Google Drive не защищены сквозным шифрованием. В Telegram же восстановить удаленную информацию никаким образом нельзя.

Следующий пункт - редактирование сообщений. Всем известно, что в WhatsApp невозможно отредактировать отправленное сообщение. В Telegram же эта опция появилась практически сразу.

Функция дополнительного аккаунта в Telegram очень полезна для тех, кто разделяет личную жизнь от корпоративной. Так, из главного меню можно перейти и ввести новый номер телефона. 

Функция автоудаления фото также появилась в Telegram практически в самом начале развития мессенджера. Для многих она очень полезна до сих пор. Нечто похожее придумали и в WhatsApp, однако о полном удалении фотографии по таймеру речи пока нет.

Отложенные сообщения - следующая функция в Telegram, особенно актуальная для блогеров. В WhatsApp она отсутствует.

Не многие знают, однако в Telegram также есть функция сокрытия личных данных от собеседников. Так, помимо времени последнего посещения, фотографии, геолокации и многого другого, можно также и скрыть свой номер телефона. Собеседник сможет увидеть лишь сетевое имя. В WhatsApp функция сокрытия номера телефона отсутствует.

Одна из секретных функций Telegram, доступная только в специальном меню, - Crash When Slow. Она отвечает за перегрузку приложения в тех случаях, когда смартфон или же программа начинают тормозить.

В том случае если Telegram начал потреблять очень много ресурсов смартфона, а перезагрузка не помогает, то можно воспользоваться еще одной удобной функцией, которую также можно обнаружить в секретном меню. Ее название - Clear Database and Cache. Активируя эту функцию, можно сбросить все ресурсы, использующие приложение для своей работы. В случае с WhatsApp единственный возможный выход из подобной ситуации - удалить и саму программу, и все файлы, которые она успела сохранить.

Следующая функция - функция шумоподавления. Ее нельзя назвать уникальной именно в отношении Telegram. WhatsApp также пытался внедрить ее у себя, однако слова в голосовых сообщениях пользователей разобрать было проблематично. Так от идеи пришлось отказаться.

Интересной функцией также является функция «запароливания чатов» - в Telegram все чаты можно защитить отдельным паролем без каких-то лишних процедур сокрытия. Достаточно лишь только добавить пароль в настройке чата.

И последняя, но немаловажная опция - очистка памяти. Так, в случае с WhatsApp при очистке кеш-памяти есть риск потери контента навсегда - происходит удаление файлов внутри самого мессенджера, а также любых, с которыми система когда-либо взаимодействовала после активации. В Telegram же внутренние файлы не удаляются в структуре самого мессенджера, а очищается лишь память вокруг.

Ранее, в июне, в Telegram появилась функция групповых видеозвонков до 30 человек. 

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