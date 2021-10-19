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На Украине признали бессилие «троянского коня» перед «Северным потоком - 2»

Иван Линдеманн
10:11 19.10.2021
По словам юриста Валерии Лутковской, у Украины запасов угля осталось максимум на 21 день. Стране прежде всего нужно думать о себе.
На Украине признали бессилие «троянского коня» перед «Северным потоком - 2»
© Фото: Газпром
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Участие украинской госкорпорации «Нафтогаз» в сертификации российского газопровода «Северный поток - 2» вряд ли помешает процессу. Так считает уполномоченная Верховной рады по делам Европейского суда по правам человека, заслуженный юрист Валерия Лутковская.

«Мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией, для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?» - сказала она в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Лутковской, у Украины запасов угля осталось максимум на 21 день.

«Так может, уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина?» - продолжила она.

Строительство «Северного потока - 2» было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации объекта. Киев подал заявку на участие в этом процессе накануне. Также в понедельник, 18 октября, стало известно, что первую нитку трубопровода заполнили техническим газом.

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