На Украине признали бессилие «троянского коня» перед «Северным потоком - 2»

Участие украинской госкорпорации «Нафтогаз» в сертификации российского газопровода «Северный поток - 2» вряд ли помешает процессу. Так считает уполномоченная Верховной рады по делам Европейского суда по правам человека, заслуженный юрист Валерия Лутковская.

«Мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией, для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?» - сказала она в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Лутковской, у Украины запасов угля осталось максимум на 21 день.

«Так может, уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина?» - продолжила она.

Строительство «Северного потока - 2» было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации объекта. Киев подал заявку на участие в этом процессе накануне. Также в понедельник, 18 октября, стало известно, что первую нитку трубопровода заполнили техническим газом.