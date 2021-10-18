Первую нитку «Северного потока - 2» заполнили техническим газом
Первую нитку газопровода «Северный поток - 2» заполнили техническим газом. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», - говорится в сообщении оператора.
Отмечается, что незадолго до этого были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, несмотря на яростные призывы некоторых западных политиков «остановить» газопровод, «Северный поток - 2» является гарантом энергетической безопасности Европы.
Строительство трубопровода, которое задерживалось из-за санкций США, было полностью завершено 10 сентября. Позднее издание Politico сообщило, что администрация США не планирует вводить санкции по «Северному потоку - 2» во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена.